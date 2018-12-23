Украинские силовики обстреляли окрестности Донецка

https://news.ru/storage/news/02b2c8c571006a3dbeacbd7d870840ed/ece35f23-b573-40d7-bab0-e75ea070b10a_850.jpg Минобороны Украины

Подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли из зенитных установок посёлок Жабичево и село Весёлое в окрестностях Донецка. Огонь ведётся уже не первый раз.

Об этом сообщили в представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Произведено 100 выстрелов из зенитных установок, также использовалось стрелковое оружие», — цитирует сообщение СЦКК Донецкое агентство новостей.

Ранее в этот же день по селу Весёлому на окраинах города из зенитных установок было произведено ещё полсотни выстрелов.

С начала в 2014 году вооружённого конфликта на Украине противоборствующие стороны уже два десятка раз объявляли различные перемирия — «школьное» (к началу учебного года), «хлебное» (на время уборки урожая) и т.п. Однако ни одно из них не удавалось соблюсти в полной мере.

Последней успешной подобной договорённостью, как сообщал News.ru, было «школьное» перемирие, достигнутое в канун начала учебного года в августе 2018-го. Перед наступлением 2019 года украинская сторона вопрос о прекращении огня не согласовала.