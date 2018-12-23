USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,022.88 $
МОСКВА-7°C20:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Украинские силовики обстреляли окрестности Донецка

Минобороны Украины

в мире [ версия для печати ]

Подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли из зенитных установок посёлок Жабичево и село Весёлое в окрестностях Донецка. Огонь ведётся уже не первый раз.

Об этом сообщили в представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Произведено 100 выстрелов из зенитных установок, также использовалось стрелковое оружие», — цитирует сообщение СЦКК Донецкое агентство новостей.

Ранее в этот же день по селу Весёлому на окраинах города из зенитных установок было произведено ещё полсотни выстрелов.

С начала в 2014 году вооружённого конфликта на Украине противоборствующие стороны уже два десятка раз объявляли различные перемирия — «школьное» (к началу учебного года), «хлебное» (на время уборки урожая) и т.п. Однако ни одно из них не удавалось соблюсти в полной мере.

Последней успешной подобной договорённостью, как сообщал News.ru, было «школьное» перемирие, достигнутое в канун начала учебного года в августе 2018-го. Перед наступлением 2019 года украинская сторона вопрос о прекращении огня не согласовала.


#украина #ДНР #Донецк #обстрелы
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
в мире 09:11, 23 декабря 2018
Украина сообщила об обстрелах в Донбассе
в мире 17:54, 19 декабря 2018
Украина отвергла новогоднее перемирие в Донбассе
в мире 07:43, 9 декабря 2018
ЛНР подсчитала обстрелы с позиций украинской армии
Лента новостей
в мире 19:59
Лондон просит запретить туристам гулять рядом с вулканами
общество 19:50
«Уралкалий» выплатит компенсации семьям погибших
спорт 19:49
Изгнанную из сборной РФ трижды чемпионку ОИ позвали назад
происшествия 19:48
Школа перенесла «ёлку» из-за массового отравления детей
общество 19:46
Вдова Карлова вступилась за детей брянских чиновников
в мире 19:32
SpaceX вывела на орбиту навигационный спутник США
спорт 19:31
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
политика 19:27
Кадыров рассказал о сложностях с рэпом
спорт 19:22
Серена Уильямс отказалась говорить о планах на будущее
в мире 19:20
Коломойский: Порошенко может сделать Украину нелегитимной
происшествия 19:19
Квартира на юге Москвы стала могилой для матери и дочери
общество 19:11
Ольга Васильева посоветовала родителям чаще читать вслух
происшествия 19:09
Подругу выпавшего из окна школьника отправят к психологу
спорт 19:08
Слуцкая прокомментировала прокат Загитовой на ЧР
общество 18:59
Школьные занятия в Челябинской области могут отменить
Другие новости
в мире 19:59
Лондон просит запретить туристам гулять рядом с вулканами
в мире 19:32
SpaceX вывела на орбиту навигационный спутник США
в мире 19:20
Коломойский: Порошенко может сделать Украину нелегитимной
в мире 18:57
Франция оставит войска в восточном Средиземноморье
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top