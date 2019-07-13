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Соединённые Штаты готовы объявить о введении ограничительных мер в отношении Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в конце следующей недели.

По словам источника агентства Bloomberg, пакет санкций против Анкары уже определён. При этом администрация президента США приняла решение повременить с объявлением о санкциях, так как в понедельник, 15 июля, состоится...