Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли район Донецкой фильтровальной станции, расположенной в пригороде Донецка.
Сегодня в 22:30 вооружённые формирования Украины открыли огонь со стороны Авдеевки в направлении Ясиноватой с применением миномётов калибром 120 миллиметров, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, — отметил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что Донецкая фильтровальная станция снабжает водой города и населённые пункты по обе стороны линии соприкосновения, сообщает
Ранее News.ru писал о том, что 46-летний житель Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР) получил осколочное ранение мягких тканей ноги в результате обстрела со стороны украинских силовиков.