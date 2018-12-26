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Украинским школам грозит закрытие из-за «лишних» учителей

Vladimir Melnikov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украинские школы оказались на грани закрытия из-за нехватки финансирования. Власти не учли повышения окладов учителям с 1 января 2018 года, поэтому в настоящее время общий долг по зарплатам достиг миллиарда гривен.

По данным портала Strana.ua, местные власти приняли решение урезать доплаты педагогам, которые составляют до 30% от их окладов, а также предложили родителям оплатить обучение детей в школе.

В октябре власти страны перераспределили образовательный бюджет, чтобы покрыть долг. Часть денег была взята из программы поддержки детей «с особенными образовательными потребностями». Кроме того, финансирования лишилась разрекламированная «Новая украинская школа», для которой ранее было куплено дорогостоящее оборудование.

По словам члена парламентского комитета по вопросам образования и науки Ирины Констанкевич, принятые меры позволили ликвидировать лишь 300 миллионов гривен от общей задолженности.

Она отметила, что критическая ситуация с зарплатами возникла из-за малокомплектных школ и «лишних» учителей.

Ранее News.ru писал о том, что выпускники украинских школ всё чаще выбирают российские высшие учебные заведения. В связи с этим была увеличена квота для граждан Украины на 2018/19 учебный год.


#украина #школы #долги
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