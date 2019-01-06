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Украинские радикалы объявили о блокаде храмов УПЦ

Sadak Souici/Le Pictorium/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Члены экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) намерены блокировать подчиняющиеся канонической Украинской православной церкви (УПЦ) храмы в ряде городов страны.

Акции радикалов пройдут в Виннице, Львове, Ровно и Сумах. Своими действиями экстремисты хотят ускорить переход храмов в новую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом пишет «РГ» со ссылкой на страницы в социальных сетях.

Ранее News.ru сообщил о подписании Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии ПЦУ и передачи документа митрополиту Епифанию. В нём новая церковь Украины именуется «Святейшей». В РПЦ назвали томос бумагой, не имеющей канонической силы и представляющей собой результат «неуёмных политических и личных амбиций».


#украина #общество #церковныйраскол
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