Украинские радикалы объявили о блокаде храмов УПЦ

https://news.ru/storage/news/9f0e44fec0ef5764e86db1885fe29aa7/31d17ea2-9e00-47d6-858a-899f8e5de18d_850.jpg Sadak Souici/Le Pictorium/Global Look Press

Члены экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) намерены блокировать подчиняющиеся канонической Украинской православной церкви (УПЦ) храмы в ряде городов страны.

Акции радикалов пройдут в Виннице, Львове, Ровно и Сумах. Своими действиями экстремисты хотят ускорить переход храмов в новую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом пишет «РГ» со ссылкой на страницы в социальных сетях.

Ранее News.ru сообщил о подписании Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии ПЦУ и передачи документа митрополиту Епифанию. В нём новая церковь Украины именуется «Святейшей». В РПЦ назвали томос бумагой, не имеющей канонической силы и представляющей собой результат «неуёмных политических и личных амбиций».