Украинские православные церкви не намерены идти на контакт

https://news.ru/storage/news/21b7103768c6494995d2e4d2085c4f58/5c477b94-50da-4c55-9fa7-d536a83ef059_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата не будет проводить службы вместе с автокефальной Православной церковью Украины (ПЦУ), заявил архиепископ УПЦ Климент (Вечеря). Он назвал неканонической новую религиозную организацию.

«Как православная церковь, которая имеет власть совершать полноту всех таинств, эта религиозная организация таковой не является», — цитирует его РИА Новости.

При этом он выразил уверенность в том, что площадка для диалога между УПЦ и ПЦУ пока отсутствует. Раньше таковой мог считаться Всеукраинский совет церквей. Однако Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь, которые существовали в стране раньше и не были признаны Московским патриархатом, после Объединительного собора и создания ПЦУ расформированы. Поэтому, отметил Климент, «непонятно, в каком формате будет дальше действовать эта организация».

«Именно Всеукраинский совет церквей давал возможность общего диалога между религиозными конфессиями Украины для решения насущных государственно-церковных вопросов. Теперь формат диалога неясен», — выразил мнение священнослужитель.

Ранее, как сообщал News.ru, Константинопольским патриархом Варфоломеем был в торжественной обстановке подписан, а затем и вручён предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию томос (указ) об автокефалии Православной церкви Украины. Свиток будет впервые публично продемонстрирован в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после рождественской литургии с участием Епифания.

В связи с созданием ПЦУ на Украине был принят закон, который обязывает УПЦ в течение четырёх месяцев изменить название. В церкви заявили, что намерены обратиться в Конституционный суд.