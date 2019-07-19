https://static.news.ru/photo/413858cc-abca-11e9-9963-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Прес-служба Міністерства освіти та науки України/mon.gov.ua/ua

Двенадцать украинцев проголосовали на спецучастке, который находится на украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Полярники снимали ход голосования на мобильные телефоны. В качестве урны для бюллетеней они использовали прозрачный бокс для еды. В нём проделали специальное отверстие. Главой комиссии был назначен начальник экспедиции Игорь Дикий.

После голосования и подсчёта голосов оригиналы документов переложили в конверты. Эти документы будут переданы в Центризбирком, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что явка на выборах в Раду на 16:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 33,8%. По данным ЦИК Украины, наиболее активно голосуют жители Луганской и Полтавской областей.