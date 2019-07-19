Двенадцать украинцев проголосовали на спецучастке, который находится на украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
Полярники снимали ход голосования на мобильные телефоны. В качестве урны для бюллетеней они использовали прозрачный бокс для еды. В нём проделали специальное отверстие. Главой комиссии был назначен начальник экспедиции Игорь Дикий.
После голосования и подсчёта голосов оригиналы документов переложили в конверты. Эти документы будут переданы в Центризбирком, передаёт «
Ранее News.ru писал, что явка на выборах в Раду на 16:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 33,8%. По данным ЦИК Украины, наиболее активно голосуют жители Луганской и Полтавской областей.