Украинские неонацисты хотят «вернуть» Кавказ и Кубань силой

Руководитель неонацистской Социал-национальной ассамблеи и депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что Украине придётся «вернуть» Кубань и Кавказ силой.
Билецкий считает, что Кавказ «безусловно, является украинской территорией», а на Кубани «достаточно высокий уровень национального украинского сознания».
«Историческую память и исторический интерес взбудоражить можно, если у нас будет успешный и эффективный национальный проект», — сказал политик.
Он также добавил, что Киеву придётся прибегнуть к агрессивным мерам, чтобы вернуть территории в состав Украины.
Как писал News.ru, кандидат в президенты Украины от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, как именно планирует вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева. По её словам, благодаря усилению военно-технической помощи со стороны партнёров у страны появится возможность развернуть эффективную систему ПВО и возродить флот, сообщает Федеральное агентство новостей. Украинский политик также отметила, что переговоры в Минском формате себя исчерпали, поэтому новый президент Украины должен вернуться к Будапештскому меморандуму.