Украинские неонацисты хотят «вернуть» Кавказ и Кубань силой

https://news.ru/storage/news/36d3978e9c329d945cd95673a7b26349/fbc0b14f-4561-40e5-99cf-3a5bb8a00dcc_850.jpg facebook.com/BiletskyAndriy

Андрей Билецкий (слева)

Руководитель неонацистской Социал-национальной ассамблеи и депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что Украине придётся «вернуть» Кубань и Кавказ силой.

Билецкий считает, что Кавказ «безусловно, является украинской территорией», а на Кубани «достаточно высокий уровень национального украинского сознания».

«Историческую память и исторический интерес взбудоражить можно, если у нас будет успешный и эффективный национальный проект», — сказал политик.

Он также добавил, что Киеву придётся прибегнуть к агрессивным мерам, чтобы вернуть территории в состав Украины.

Как писал News.ru, кандидат в президенты Украины от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, как именно планирует вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева. По её словам, благодаря усилению военно-технической помощи со стороны партнёров у страны появится возможность развернуть эффективную систему ПВО и возродить флот, сообщает Федеральное агентство новостей. Украинский политик также отметила, что переговоры в Минском формате себя исчерпали, поэтому новый президент Украины должен вернуться к Будапештскому меморандуму.