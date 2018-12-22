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Арестованных украинских моряков оставили под стражей

Инцидент в Керченском проливе AvakovArsen/twitter.com/Global Look Press

Инцидент в Керченском проливе

в мире [ версия для печати ]

Арестованные за незаконный переход российской границы украинские моряки останутся под стражей. Верховный суд Крыма не нашёл оснований менять решение Киевского районного суда Симферополя, по решению которого моряки пробудут в СИЗО в Москве два месяца.

Единственное, что исправил Верховный суд — сократил срок ареста на одни сутки из-за технической ошибки суда первой инстанции. Моряки Виктор Беспальчено и Роман Мокряк — командир катера «Бердянск», будут находиться под стражей до 24 января, сообщает РИА Новости.

Апелляцию по делу ещё одного украинского моряка — Владислава Костышина  после трёхчасового слушания в пятницу перенесли на понедельник. Все моряки были задержаны во время инцидента в Керченском проливе.

Ранее News.ru сообщал, что Верховный суд Крыма отказал адвокатам украинских моряков в удовлетворении их апелляции на решение предыдущей инстанции. Защитники оспаривали арест четырёх граждан Украины, которые были задержаны на кораблях в Керченском заливе. Под стражей остаются Владимир Варимез, Андрей Опрыско, Юрий Будзыло и Сергей Цыбизов.


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