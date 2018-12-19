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Корабли Украины поставят крест на «нормандском формате»

AP/ТАСС

в мире [ версия для печати ]
Киев не собирается так просто отдавать Азовское море

Необходимость «нормандского формата» продолжают обсуждать. МИД РФ считает, что для проведения четырехстороннего саммита нужно, чтобы Киев скорректировал свою законодательную базу и принял закон об особом статусе Донбасса. Учитывая, что международное сообщество по-прежнему винит российскую сторону в провокации в Керченском проливе, а Москва — Киев, идея созвать встречу лидеров «нормандской четверки» выглядит еще более затруднительной.

Непременным условием для созыва саммита в «нормандском формате» должно стать выполнение Киевом договорённостей, достигнутых ранее лидерами «квартета» на встречах «в верхах» в 2015–2016 годах в Париже и Берлине, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью РИА Новости.

«Речь, в частности, идёт о принятии закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Франка-Вальтера Штайнмайера, а также осуществлении разведения сил и средств сторон на линии соприкосновения в трех пилотных районах — в населённых пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская. Встреча ради самой встречи никому сегодня не нужна», — отметил дипломат.

В краткосрочной перспективе, по словам Карасина, четырёхсторонняя встреча не планируется. При этом Россия признает, что нормандский формат сохраняет актуальность и является одним из важнейших механизмов урегулирования кризиса на юго-востоке Украины. Днём ранее министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, что Евросоюзу необходимо сохранять в отношении России последовательность.

«"Нормандский формат" должен продолжаться. ЕС должен участвовать. Украину забывать нельзя»— констатировал член финского правительства.

При этом говорить, что «нормандский формат» снова заморожен, нельзя: 11 декабря помощники лидеров «нормандской четвёрки» провели в Берлине обстоятельную беседу, однако во время неё обсуждался вопрос снятия напряженности в Азовском море, которая возникла недавно, накануне саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, «нужны диалог и деэскалация, чтобы избежать нового обострения». «Именно этой цели служила вчерашняя встреча в нормандском формате», — отмечал тогда чиновник. По его словам, детали переговоров недоступны. Известно только то, что российская сторона была представлена на встрече помощником президента РФ Владиславом Сурковым, германская — внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хеккером.

Петр Порошенко и Ангела Меркель Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Петр Порошенко и Ангела Меркель

Идея восстановить «нормандский формат» обсуждалась примерно с мая этого года. Первым делом президент Украины Пётр Порошенко отправился в немецкий Аахен, где встретился с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Через считанные дни после этого в Сочи отправилась канцлер ФРГ и обсудила с хозяином Кремля возможную встречу. Позже в российскую столицу прибыл и Макрон, а в Киеве тем временем находился Франк-Вальтер Штайнмайер (в настоящее время президент ФРГ). Он обратил внимание, что «нормандский формат» необходимо активизировать, не забыв указать украинской стороне на коррупционные преступления и растущий национализм. Параллельно с этим Штайнмайер признал, что по вопросу миротворческого контингента стороны «не сильно продвинулись в нахождении консенсуса». И Германия, и Франция во время переговоров утверждали, что минские соглашения нужно соблюдать. Карасин в интервью РИА Новости выразил надежду на продолжение встреч в формате Сурков — Волкер, однако их контакты, похоже, заморожены.

Специальный представитель Соединённых Штатов по вопросам Украины Курт Волкер в декабре отказался встречаться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Причина — инцидент в Керченском проливе. Впрочем, нормализацией обстановки в Азовском море пока не пахнет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина не откажется от отправки своих кораблей в эти воды.

«Это для нас принципиально, — сказал он. — Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру новые морские границы в Чёрном море… Мы предлагаем и нашим партнёрам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье».

Однако Турчинов выразил готовность пригласить международных наблюдателей на корабли, которые отправятся в конфликтный район.


#нормандскийформат #украина #керченскийпролив
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