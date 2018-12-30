Украинские каналы перешли на родной язык на 90%

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Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский заявил, что доля украинского языка в эфирах общенациональных телеканалов за 2018 год в среднем составила 92%. Кроме того, резко снизилось и количество российского контента.

«Благодаря „европейским“ квотам в 2018 году украинский телевизионный контент в эфире общенациональных телеканалов составляет 79%, контент стран ЕС, США и Канады — 14%. Российский упал до исторического минимума — 7%», — написал он в Facebook.

Кроме того, более половины песен в эфире радиостанций звучат на национальном языке. Добиться этого удалось благодаря квотам. За несоблюдение языковых норм в уходящем году регулятору «пришлось оштрафовать 21 радиостанцию на сумму более 1,7 млн гривен».

Ранее вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко заявил, что Украина в феврале 2019 года может получить новое полноценное языковое законодательство. Парламентарий подчеркнул, что никого не заставят говорить на каком-то языке, но государственные органы, учреждения, органы самоуправления и всё, что работает от имени государства, будут пользоваться украинским, писал News.ru.