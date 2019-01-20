Украинские фильмы установили рекорд

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за прошлый год в прокат вышло рекордное количество украинских кинолент.
Своей радостью он поделился в Twitter, уточнив, что в общей сложности режиссёры страны выпустили 35 различных фильмов.
«К тому же 22 кинокартины из этого числа были созданы при поддержке правительства», — отметил политик.
По словам главы кабмина, украинский кинематограф быстро развивается.
У 2018 році в прокат вийшло 35 українських фільмів різних жанрів. І це рекорд! До того ж 22 з них було створено за підтримки Уряду. Український кінематограф швидко розвивається. Для порівняння, 4 роки тому в Україні знімалось уп’ятеро менше фільмів.#УкраїнськеКіно #УрядГройсман pic.twitter.com/9H3OCSuvZP— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 января 2019 г.
Как писал News.ru, ранее Гройсман заявил, что проблему неравенства в оплате труда мужчин и женщин, которая имеет место на Украине, необходимо искоренить. Он выразил мнение, что ситуация, когда женщины зарабатывают меньше, чем мужчины, «это дикость, и этого не может быть в обществе». Пятая часть правительства государства — женщины. Он заверил, что рад этому обстоятельству.