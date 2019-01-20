USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,708.58 $
МОСКВА-4°C11:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Украинские фильмы установили рекорд

Владимир Гройсман Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Гройсман

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за прошлый год в прокат вышло рекордное количество украинских кинолент.

Своей радостью он поделился в Twitter, уточнив, что в общей сложности режиссёры страны выпустили 35 различных фильмов.

«К тому же 22 кинокартины из этого числа были созданы при поддержке правительства», — отметил политик.

По словам главы кабмина, украинский кинематограф быстро развивается.

Как писал News.ru, ранее Гройсман заявил, что проблему неравенства в оплате труда мужчин и женщин, которая имеет место на Украине, необходимо искоренить. Он выразил мнение, что ситуация, когда женщины зарабатывают меньше, чем мужчины, «это дикость, и этого не может быть в обществе». Пятая часть правительства государства — женщины. Он заверил, что рад этому обстоятельству.


#украина #кино #фильмы #Гройсман
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске


читайте также
в мире 18:50, 22 декабря 2018
Гройсмана проверят на коррупцию
в мире 15:09, 15 декабря 2018
Гройсман: суд поможет развитию бизнеса на Украине
в мире 16:04, 9 ноября 2018
Гройсман пообещал навести «реальный порядок» на Украине
Лента новостей
в мире 11:29
Украинские приходы массово переходят в новую церковь
культура 11:17
Умер титулованный российский режиссёр
в мире 11:16
Самый старый мужчина на планете умер в Японии
общество 11:08
Путешественницу Бабу Лену похоронили в Красноярске
происшествия 11:04
Пьяная женщина замёрзла насмерть в Пермском лесу
Другие новости
в мире 11:29
Украинские приходы массово переходят в новую церковь
в мире 11:19
Трамп стал символом войны за экономику и белых мужчин
Как эксцентричный бизнесмен превратился во врага Вашингтона
в мире 11:16
Самый старый мужчина на планете умер в Японии
в мире 10:57
Афганский губернатор пережил взрыв автомобиля
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top