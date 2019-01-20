Украинские фильмы установили рекорд

https://news.ru/storage/news/690d606ed8c8c936695790cbaafe8212/22859220-7263-4fd1-9e63-ec5e93dc3941_850.jpg Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за прошлый год в прокат вышло рекордное количество украинских кинолент.

Своей радостью он поделился в Twitter, уточнив, что в общей сложности режиссёры страны выпустили 35 различных фильмов.

«К тому же 22 кинокартины из этого числа были созданы при поддержке правительства», — отметил политик.

По словам главы кабмина, украинский кинематограф быстро развивается.

У 2018 році в прокат вийшло 35 українських фільмів різних жанрів. І це рекорд! До того ж 22 з них було створено за підтримки Уряду. Український кінематограф швидко розвивається. Для порівняння, 4 роки тому в Україні знімалось уп’ятеро менше фільмів.#УкраїнськеКіно #УрядГройсман pic.twitter.com/9H3OCSuvZP — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 января 2019 г.

Как писал News.ru, ранее Гройсман заявил, что проблему неравенства в оплате труда мужчин и женщин, которая имеет место на Украине, необходимо искоренить. Он выразил мнение, что ситуация, когда женщины зарабатывают меньше, чем мужчины, «это дикость, и этого не может быть в обществе». Пятая часть правительства государства — женщины. Он заверил, что рад этому обстоятельству.