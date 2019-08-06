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В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что он всегда пересекал границу страны в соответствии с законом.

Во всех случаях, когда Пётр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом. Это также касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года, — говорится...