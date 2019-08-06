https://static.news.ru/photo/9842e0dc-b84b-11e9-b10a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Компания «Украинские железные дороги» возобновила движение пригородных поездов на участке Мариуполь — Южнодонбасская, прерванное в 2014 году.
Год назад запустили обновлённые пригородные электропоезда Мариуполь — Волноваха, а сегодня восстановили движение на участке Волноваха — Южнодонбасская, — сообщается на сайте Украинских железных дорог.
На этом участке будут курсировать четыре электрички.
Как писал News.ru, Украина не может приступить к ремонту моста в Станице Луганской в Донбассе, который был разрушен в 2015 году в результате боевых действий, из-за отсутствия гарантий безопасности для специалистов. Ранее участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали план восстановления этого моста. Он является единственным официально работающим пунктом пропуска на линии разграничения.