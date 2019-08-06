Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания «Украинские железные дороги» возобновила движение пригородных поездов на участке Мариуполь — Южнодонбасская, прерванное в 2014 году.

Год назад запустили обновлённые пригородные электропоезда Мариуполь — Волноваха, а сегодня восстановили движение на участке Волноваха — Южнодонбасская, — сообщается на сайте Украинских железных дорог.

На этом участке будут курсировать четыре электрички.

Как писал News.ru, Украина не может приступить к ремонту моста в Станице Луганской в Донбассе, который был разрушен в 2015 году в результате боевых действий, из-за отсутствия гарантий безопасности для специалистов. Ранее участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали план восстановления этого моста. Он является единственным официально работающим пунктом пропуска на линии разграничения.

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