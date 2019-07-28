https://static.news.ru/photo/4aac88bc-b118-11e9-8495-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Поезд в Пусан» Фото: kinopoisk.ru

Ужасающее состояние электричек в Украине обсуждают пользователи соцсетей. Поводом послужил пост в Facebook Лоры Манек, которая долгое время не пользовалась этим видом транспорта. Подъехавший поезд её испугал.

Направление Киев — Казатин. Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких «скотовозках» каждый день, возмутилась она и приложила фото к публикации, — говорится в публикации.

В комментариях её поддержали:

Похоже на поезд из фильма про зомби.

Кто-то издевательски поинтересовался, не тот ли это обещанный властми Hyperloop.

Вроде Гиперлуп с трубы выскочил, а краска от скорости отлетела, — отметил Николай Каплунов.

В конце 2018 года чиновники обещали начать строительство площадки для тестирования сверхзвукового вакуумного поезда Hyperloopв украинском Днепре (бывший Днепропетровск). Министр транспорта говорил, что на Украине будет создан центр транспортных инноваций. На объекте пройдут тесты системы Hyperloop, которые послужат толчком для развития в стране этого вида транспорта.

Hyperloop является детищем инженера, предпринимателя и изобретателя Илона Маска. По задумке, поезд, представляющий из себя герметичную капсулу, должен перемещаться по стоящим на опорах стальным трубам со скоростью до 1220 км/ч.