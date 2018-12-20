Украинские депутаты лишили УПЦ её названия

Депутаты Верховной рады приняли закон, в соответствии с которым каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата лишается своего названия. В поддержку документа проголосовали 240 парламентариев.
В тексте закона, опубликованного на сайте Рады, говорится, что религиозная организация, которая входит в структуру организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию в отношении Украины и временно оккупировавшем её территорию, обязана в своём названии отображать эту принадлежность.
Ранее председатель Рады Андрей Парубий заявил, что каноническую УПЦ переименуют в Российскую православную церковь.
Около двух тысяч украинских верующих попытались помешать принятию закона. Как сообщал News.ru, они провели под стенами здания парламента молебен против вмешательства властей в дела церкви и принятия дискриминационных законов.