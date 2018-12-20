Украинские депутаты лишили УПЦ её названия

https://news.ru/storage/news/5f2fef6eee61eac25fcbc046f145bf56/a61d7e26-d136-46a7-9531-f91124e1efa8_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутаты Верховной рады приняли закон, в соответствии с которым каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата лишается своего названия. В поддержку документа проголосовали 240 парламентариев.

В тексте закона, опубликованного на сайте Рады, говорится, что религиозная организация, которая входит в структуру организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию в отношении Украины и временно оккупировавшем её территорию, обязана в своём названии отображать эту принадлежность.

Ранее председатель Рады Андрей Парубий заявил, что каноническую УПЦ переименуют в Российскую православную церковь.

Около двух тысяч украинских верующих попытались помешать принятию закона. Как сообщал News.ru, они провели под стенами здания парламента молебен против вмешательства властей в дела церкви и принятия дискриминационных законов.