Украинские боевики подорвались на своих минах близ ДНР

https://news.ru/storage/news/d0b53d4f77a3113c6ba8f6b5a10e56a1/3a93ff68-e07f-4c59-9ae7-34d7ccc5f61e_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские силовики подорвались на собственном минном поле при попытке наступления на нейтральную зону к югу Донецкой области.

Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады двумя группами по семь человек пытались подойти к позициям защитников ДНР на мариупольском направлении.

В результате взрывов погибли двое украинских военных, ещё трое получили ранения, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, после взрыва подразделения были вынуждены бежать с поля боя под прицелом бойцов ДНР.

Ранее полпред ЛНР в контактной группе Родион Мирошник сообщил, что заявление Киева о том, что практически вся «серая зона» в Донбассе находится под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ), является обычной пиар-акцией украинского президента Петра Порошенко в преддверии выборов, которые должны пройти в стране 31 марта 2019 года, писал News.ru.