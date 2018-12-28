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Украинские боевики подорвались на своих минах близ ДНР

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украинские силовики подорвались на собственном минном поле при попытке наступления на нейтральную зону к югу Донецкой области. 

Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады двумя группами по семь человек пытались подойти к позициям защитников ДНР на мариупольском направлении. 

В результате взрывов погибли двое украинских военных, ещё трое получили ранения, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. 

По его словам, после взрыва подразделения были вынуждены бежать с поля боя под прицелом бойцов ДНР. 

Ранее полпред ЛНР в контактной группе Родион Мирошник сообщил, что заявление Киева о том, что практически вся «серая зона» в Донбассе находится под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ), является обычной пиар-акцией украинского президента Петра Порошенко в преддверии выборов, которые должны пройти в стране 31 марта 2019 года, писал News.ru.


#украина #ДНР
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