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«Украинские железные дороги» запустили новый поезд в Донбасс

Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Новый поезд Покровск — Харьков запущен государственной компанией «Украинские железные дороги». Он будет ходить по пятницам и воскресеньям каждой недели.

В первый раз по новому маршруту состав отправится 18 января в 9:20 по местному времени. На конечную станцию пассажиры прибудут в 14:49, сообщается на сайте госкомпании.

График движения был разработан таким образом, чтобы все клиенты смогли пересесть на поезда, которые направляются в другие регионы страны, отметил глава организации Евгений Кравцов.

Ранее News.ru сообщал, что в украинском Днепре (бывший Днепропетровск) вскоре начнётся строительство площадки для тестирования сверхзвукового вакуумного поезда Hyperloop.


#донбасс #украина
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