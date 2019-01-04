«Украинские железные дороги» запустили новый поезд в Донбасс

Новый поезд Покровск — Харьков запущен государственной компанией «Украинские железные дороги». Он будет ходить по пятницам и воскресеньям каждой недели.
В первый раз по новому маршруту состав отправится 18 января в 9:20 по местному времени. На конечную станцию пассажиры прибудут в 14:49, сообщается на сайте госкомпании.
График движения был разработан таким образом, чтобы все клиенты смогли пересесть на поезда, которые направляются в другие регионы страны, отметил глава организации Евгений Кравцов.
Ранее News.ru сообщал, что в украинском Днепре (бывший Днепропетровск) вскоре начнётся строительство площадки для тестирования сверхзвукового вакуумного поезда Hyperloop.