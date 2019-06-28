https://static.news.ru/photo/18d4cec4-9a77-11e9-89ca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дмитрий Великий, один из четырёх задержанных в Донбассе украинских пленных, которого сотрудники полиции силой доставили в военную прокуратуру Украины, отпущен.

В 4:00 меня отвезли в военную прокуратуру, там меня немного подержали <...> пытались добыть информацию, но я не стал отвечать на вопросы без адвоката, — сказал Великий.

Он рассказал, что в день, когда приехал к своим родителям в Павлоград, заметил, как к дому подъезжают машины силовиков.

Его силой вывели из дома и отвезли в прокуратуру, откуда он был направлен в Службу безопасности Украины (СБУ), а затем — в полицию.

Великий также отметил, что не скрывается и готов сотрудничать с правоохранительными органами.

28 июня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретил пленных из Донбасса в Минске. На родину прилетели Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов и Дмитрий Великий, которых захватили с 2016 по 2019 год.

Как ранее писал News.ru, в военную прокуратуру Украины поздно ночью доставили одного из четырёх освобождённых накануне украинских пленных.