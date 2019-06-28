Дмитрий Великий, один из четырёх задержанных в Донбассе украинских пленных, которого сотрудники полиции силой доставили в военную прокуратуру Украины, отпущен.
В 4:00 меня отвезли в военную прокуратуру, там меня немного подержали <...> пытались добыть информацию, но я не стал отвечать на вопросы без адвоката, — сказал Великий.
Он рассказал, что в день, когда приехал к своим родителям в Павлоград, заметил, как к дому подъезжают машины силовиков.
Его силой вывели из дома и отвезли в прокуратуру, откуда он был направлен в Службу безопасности Украины (СБУ), а затем — в полицию.
Великий также отметил, что не скрывается и готов сотрудничать с правоохранительными органами.
28 июня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретил пленных из Донбасса в Минске. На родину прилетели Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов и Дмитрий Великий, которых захватили с 2016 по 2019 год.
Как ранее писал News.ru, в военную прокуратуру Украины поздно ночью доставили одного из четырёх освобождённых накануне украинских пленных.