https://static.news.ru/photo/17ffbb3e-9834-11e9-a951-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Доминик Бутен/РИА Новости

Делегация Украины покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы и, как минимум, не намерена участвовать в июньской сессии организации.

Об этом, сразу после восстановления в ПАСЕ всех прав российских представителей, заявил представитель от Украины Алексей Гончаренко.

Мы уходим, — заявил Гончаренко в зале заседаний, после чего украинцы полным составом покинули ассамблею.

Некоторые украинцы, уходя, выкрикивали на английском языке «Мы покидаем заседание!».

ПАСЕ приняла окончательное решение, отклонив несколько поправок с ранее выпущенной резолюции, и восстановила российскую делегацию в правах полностью.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил условия, выставленные РФ для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) её делегации, со сценой с детьми-попрошайками из советского фильма «12 стульев», в экранизации Леонида Гайдая, писал News.ru.