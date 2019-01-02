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Украинец украл мощи из храма с надеждой на чудо

Sergey Kovalev/Global Look Press

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Ларец с мощами Георгия Победоносца похитил из Свято-Покровского храма в населённом пункте Доброполье Донецкой области местный житель. О пропаже в правоохранительные органы сообщил настоятель церкви.

Личность злоумышленника полицейские установили в течение нескольких часов. Мужчину задержали.

Свой поступок он объяснил стремлением обладать реликвией, у которой есть чудодейственная сила. Поэтому он сразу же отнёс мощи домой, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Святыня была изъята в качестве вещественного доказательства. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о «надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».

Ранее прокуратура Швеции задержала человека, подозреваемого в краже королевских регалий XVII века. Корона и держава Карла IX и корона его супруги королевы Кристины были похищены из кафедрального собора города Стренгнеса. 


#украина #кражи #храмы #мощи
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