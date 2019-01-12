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Украине грозит бунт голодных кастрюль и холодных квартир

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В конце текущего года Украину ожидает крупный экономический обвал и социальная революция, заявил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.

«Представьте себе настоящую социальную революцию: бунт голодных кастрюль, холодных квартир, экономический сепаратизм в регионах», - сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению эксперта, Запад ведет свою системную политику, одновременно вооружая и раздевая Украину.

«Это поддержание Украины на капельнице – сознательная политика Запада, который играет свою игру. Европейский Союз – свою, Соединенные Штаты – свою, но в сухом остатке это для нас означает, что мы выруливаем своими силами», - констатировал Ермолаев.

В конце декабря Международный валютный фонд (МВФ) предоставил Киеву транш в размере 1,4 миллиарда долларов. После трансфера международные резервы Украины выросли до 20,1 миллиарда долларов. При этом властям страны пришлось существенно поднять цены на газ для населения.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский обеспокоен опасным оттоком граждан Украины за рубеж. По его мнению, в стране вскоре не останется квалифицированных кадров.


#украина #кризис #прогноз
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