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Лукашенко: украинцы заправляют танки российским топливом

Pavlo_bagmut/Global Look Press

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Россия постоянно наращивает поставки дизельного топлива на Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Так он прокомментировал данные СМИ о том, что танки украинской армии якобы заправляют белорусским бензином.

По словам белорусского главы, он поручил разобраться, «какое там дизельное топливо».

«Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал) — там же всё дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объёмы этих поставок — бензина и дизельного топлива, — на Украину. Так как же так?.. И кто заправляет эти танки?» — цитирует БЕЛТА лидера соседнего государства.

При этом президент отметил, что Минск в целом выталкивают с украинского рынка.

Ранее Лукашенко заявил, что любые попытки отдельных сил посеять вражду между народами РФ и Белоруссии обречены на провал. По словам белорусского лидера, он честен перед Россией, писал News.ru.


#украина #армия #лукашенко
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