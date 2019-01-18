Лукашенко: украинцы заправляют танки российским топливом

Россия постоянно наращивает поставки дизельного топлива на Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Так он прокомментировал данные СМИ о том, что танки украинской армии якобы заправляют белорусским бензином.
По словам белорусского главы, он поручил разобраться, «какое там дизельное топливо».
«Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал) — там же всё дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объёмы этих поставок — бензина и дизельного топлива, — на Украину. Так как же так?.. И кто заправляет эти танки?» — цитирует БЕЛТА лидера соседнего государства.
При этом президент отметил, что Минск в целом выталкивают с украинского рынка.
Ранее Лукашенко заявил, что любые попытки отдельных сил посеять вражду между народами РФ и Белоруссии обречены на провал. По словам белорусского лидера, он честен перед Россией, писал News.ru.