Пользователи Интернета высмеяли плачевное состояние крейсера «Украина». По их мнению, нынешний вид корабля в полной мере отражает происходящее в Незалежной.
Как корабль назовешь... — пошутил один из пользователей.
Состояние Незалежной не лучше, — отметил rusnit.
Вот такая мощная Украина отбивается шестой год от агрессора, — заметил GUfthx.
Ранее News.ru писал, что президент Зеленский опубликовал видеоотчёт поездки на Николаевский судостроительный завод. На кадрах видно, как внешние части судна покрылись ржавчиной. Внутри крейсер также сильно пострадал от коррозии.