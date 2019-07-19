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Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска. Своё возмущение по этому поводу она выразила в Telegram-канале.

Ранее украинский лидер, комментируя обстрел в Донбассе, заявил, что есть некая проблема. Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины, — сообщил глава...