https://static.news.ru/photo/fee84292-9559-11e9-9e13-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам изучать свои права и обязанности с помощью комиксов.

Для этих целей издательство «Основы» выпустило серию картинок, смысл которых смогут понять даже дети в возрасте от 4 до 8 лет.

Конституцию в комиксах Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

Ранее News.ru писал о том, что Украина нуждается в новой Конституции, так как действующая не защищает права человека. Такое мнение высказала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она призвала общественность написать текст нового основного закона и предложила утвердить новый документ на всеукраинском референдуме, чтобы каждый имел право повлиять на ситуацию.