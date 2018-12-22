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Украинцев научат национальному языку

Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украина в феврале 2018 года может получить новое полноценное языковое законодательство, заявил вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. По словам политика, сейчас в стране нет ни одного закона, кроме Конституции, который бы регулировал применение украинского языка.

Вице-премьер отметил, что соответствующий законопроект парламент страны одобрил в октябре 2018 года. Политик рассчитывает на то, что в январе и первой половине февраля документ рассмотрят во втором чтении.

Закон регулирует использование национального языка во всех сферах общественной жизни.

«Там, где уже все урегулировано, как например квоты на радио и телевидении, в основном сохранятся действующие нормы. Там, где предусмотрены какие-то новые нормы, будут переходные периоды», — сообщил Кириленко.

Парламентарий подчеркнул, что никого не заставят говорить на каком-то языке, но государственные органы, учреждения, органы самоуправления и всё, что работает от имени государства, будут пользоваться украинским.

Документ предусматривает создание института уполномоченного по вопросам государственного языка, который займётся рассмотрением жалоб и случаев невыполнения закона, а также организацию бесплатных курсов для желающих получить сертификат о знании языка.

«Государство будет всячески способствовать, чтобы люди имели беспрепятственную возможность овладеть языком», — заверил вице-премьер.

Кириленко добавил, что использование другого языка будет возможно в рамках судебных заседаний и медицинского обслуживания. Например, если фигурант дела или пациент не владеют украинским языком, передаёт «Обозреватель».

Ранее News.ru писал, что Министерство иностранных дел солидарно с мнением Наблюдательной миссии ООН по вопросу украинского языка. Законопроект при его принятии приведёт к дискриминации. Кроме того, принятие этого правила станет нарушением страной обязательств перед другими государствами.


#украина #язык #верховнаярада #обучение
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