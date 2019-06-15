https://static.news.ru/photo/228153fe-8f71-11e9-a3d2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинцы проводят акцию у здания Верховной рады за легализацию медицинского каннабиса на территории страны.

Около шестидесяти человек вышли на улицу с плакатами «Конопля лечит» и «Закон медицинскому каннабису». Активисты заявили, что данный вопрос депутаты обсуждают более трёх лет, а решения до сих пор нет. Они считают, что благодаря свойствам этого растения можно помочь тяжелобольным людям облегчить их страдания. Поэтому митингующие требуют от всех фракций обнародовать свою позицию по данному законопроекту, сообщает ТСН .

Как ранее писал News.ru, тайское правительство поддержало положения, по которым в стране разрешается производство, хранение и употребление марихуаны «в медицинских целях».