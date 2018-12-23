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Украинцы своими силами ремонтируют «дорогу в ад»

Кропивницький Today/vk.com

в мире [ версия для печати ]

Водители украинского города Кропивницк собрали средства и самостоятельно ремонтируют трассу национального значения в Николаевской области, которую называют «дорогой в ад». Местные власти на её восстановление денег не выделяют.

По словам автолюбителей, 70-километровый путь до Николаева представляет собой сплошные ямы, поскольку асфальт давно полностью сошёл с трассы. Проехать по этой дороге и не «утонуть» в одной из ям или избежать замены колес удаётся только редким счастливчикам.

Не дождавшись помощи от чиновников, люди решили исправлять ситуацию своими силами — через соцсети они собирают деньги, на которые покупают щебень и засыпают им ямы. Местные жители благодарят перевозчиков за инициативу, хотя и отмечают, что такой ремонт носит лишь временный характер. С наступлением весны трасса вновь станет труднопроходимой. Ситуацию изменит только капитальный ремонт, передает ТСН.

Ранее News.ru сообщил о том, что украинские железнодорожники остались без российских запчастей. Глава компании «Укрзализныця» Евгений Кравцов отметил, что в будущем году потребуется свыше полумиллиона запчастей и призвал местных производителей создать альтернативу российской продукции.


#украина #дороги #общество
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