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Украинцы перестали гордиться Евромайданом

Sergey Kovalev/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Чувство гордости за Евромайдан и «оранжевую революцию» испытывает каждый четвёртый житель Украины. Число тех, кто поддерживает госпереворот, заметно снизилось за последние три года, показал социальный опрос населения.

Результаты опубликованы на сайте Института политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины.

«С 2015 года процент граждан, испытывающих гордость за „оранжевую революцию“ и „евромайдан“, сократилось с 36,4% до 28,4%», — отмечается в материалах.

Первое место в списке гордости у украинцев заняло творчество великих поэтов, писателей, композиторов и исполнителей — 56,5%.

Второе место досталось достижениям украинских спортсменов, а третье место занимает история украинского казачества и Запорожской Сечи.

Кроме того, украинцы стали чаще интересоваться Победой во Второй мировой войне.

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны Украины. Согласно документу, опубликованному на сайте главы украинского государства, контролируемая морская территория расширяется в два раза, или на 12 морских миль — до 24.


#украина #спорт #петрпорошенко #евромайдан
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