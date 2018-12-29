«Учись, Сеня»: украинцы отреагировали на крымский забор

https://news.ru/storage/news/2120eb2dbe9cff3cc19134c3df646e69/a1d8ed3e-1558-4a7f-aae4-c4717e4e9ec2_850.jpg Александр Полегенько/РИА Новости

В социальных сетях активно обсуждают завершение строительства заграждения в Крыму на границе с Украиной. Больше всего эмоций, в основном негативных, такая новость вызвала у жителей Украины.

Они сравнивают заграждение со «стеной» экс-премьера страны Арсения Яценюка, которая так и не была построена, несмотря на то, что военные затраты Украины составили десятки миллионов гривен.

«Повезло оккупантам, что у них нет украинского патриота Сени Яценюка! А так не быть бы у них никаких полос инженерных заграждений разных типов и сооружений, НЕ БЫТЬ!» — считает пользователь Зорян Шмелевой.

«Сначала крымский мост, теперь крымская стена, что дальше?» — задаётся вопросом пользователь Kos.

«Учись Сеня!), Как нужно быстро стенки строить. И украли конечно, но и построили, камикадзе ты наш)», — дал совет пользователь Андрей Диденко.

Многие из пользователей призывали Яценюка лично оценить, как должна выглядеть «стена» между Россией и Украиной.

«Сеня, прочитай инструкцию! Вот это стена», — возмущается privatealexxx‏

«Покажите это Арсению Яценюку, и может он расскажет, где его стена и какая она!» — написал на украинском языке пользователь Нічомунедивуюсь.

Есть и те, кто предположил, для чего именно Россия построила заграждение.

‏ «Это для того, чтобы заробитчане не сбегали в Россию на заработки из Европы», — заключил Алекс Курчи.

«Этот заборчик покруче смотрится, чем стена Яценюка. Заборчик построили крымчане, наверное, им не очень нравится беспокойный на всю голову сосед, то воду выключит, то свет отрубит», — отметил dekayt.

Российские пользователи довольны строительством заграждения. Многие высказывают недоумение по поводу того, что Украина возмущена строительством заграждения.

«Молодцы. Давно пора было это сделать <…> отгородили Русский Крым <…> это же очень хорошо. И главное забор добротный. Не то что у Яценюка <...>)», — пишет Al Zarayskiy.

«Вот и бесятся. Их денег на 100 метров хватило. А наших на 60 км и даже на самый протяжённый мост осталось», — подчеркнул Tms.1972.

Ранее News.ru писал о том, что член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что забор между Крымом и Украиной построен для того, чтобы ограничить проход людей, решивших по глупости пересечь границу.