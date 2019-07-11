https://static.news.ru/photo/41aa4782-a3d4-11e9-85d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Scherl/Global Look Press

Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос и выявил, что треть украинцев считают Иосифа Сталина мудрым руководителем.

Согласно данным института, по всей стране такого мнения придерживается 31% респондентов. На западе Украины это число составило 19%. В восточных регионах государства — 46%. Также опрос показал, что каждый четвёртый готов назвать главу СССР «великим вождём», а каждый пятый желает своей стране именно такого правителя. В то же время, три четверти украинцев не хотели бы жить под властью подобного человека, передаёт ТАСС .

Однако бесспорно «положительно» фигуру Сталина воспринимают только 16% украинцев. Безразлично к ней относятся 25%, и 40% негативно оценивают политику вождя. «Жестоким, бесчеловечным тираном» его определяют 80% человек, и в западном, и в восточном регионах.

КМИС подытожил, что старшее поколение охотнее одобряет действия Сталина, чем молодёжь. С каждым годом процент симпатизирующих подобной манере руководства всё уменьшается.

Ранее News.ru писал, что в Новосибирске планируют провести фестиваль, посвященный главе СССР Иосифу Сталину. Организацией займётся местный обком КПРФ.