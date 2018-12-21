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Украинцы назвали ситуацию в стране взрывоопасной

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Большинство граждан Украины (59%) считает сложившуюся политическую ситуацию в государстве напряжённой. При этом почти треть респондентов (27,8%) назвала её критической и взрывоопасной.

О том, что на Украине всё спокойно, заявило только 5,7% опрошенных, благополучной ситуацию назвали 1,9%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Институт социологии НАН страны.

Опрос также показал, что больше половины жителей страны (52,1%) не ждут никаких улучшений.

Исследование проводилось до введения военного положения в стране — с 13 по 29 сентября 2018 года. Участие в нём приняли 1800 человек.

Как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко 26 ноября ввел в 10 областях страны военное положение. Сам глава государства возглавил антирейтинг в пяти регионах. Он стал лидером среди «нежеланных» кандидатов на пост украинского лидера в Одесской, Житомирской, Черкасской, Ровенской и Кировоградской областях.


#украина #опрос
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