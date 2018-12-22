Украинцев лишили донорских органов

https://news.ru/storage/news/dcf1f04aecb590d6f91eaf8d26bcd7c0/11596fd9-4307-4a7a-9606-bba6ea43c37a_850.jpg Metro Goldwyn Mayer

Кадр из фильма «Патология»

Украина прекратит проведение операций по родственной трансплантации органов из-за прекращения действия соответствующего закона. Медработников, которые примут решение о пересадке, привлекут к уголовной ответственности, сообщила заместитель руководителя комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

Решение вступит в силу с 1 января 2019 года, написала чиновница на своей странице в Facebook. Новая мера, принятая в 2018-м, не сможет вступить в силу. Причина — отказ Минздрава и правительства подписать необходимые подзаконные акты.

«Из 29 подзаконных актов, которые правительство должно разработать и утвердить для введения закона в действие, не утвержден ни один. Не создана Единая государственная информационная система трансплантации», — заявила Сысоенко.

Создание реестра является важнейшей задачей для быстрого и эффективного поиска потенциального донора с подходящими физическими показателями.

В срочной пересадке органов ежегодно нуждаются около 5 тысяч жителей Украины. Очередь на операции расписывается на четыре месяца вперёд.

Ранее News.ru сообщал о первой пересадке донорского аортального клапана на Дальнем Востоке. Операцию провели в Хабаровске специалисты федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.