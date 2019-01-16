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Украинцы квасили капусту в украденных мусорных баках

АГН "Москва"

в мире [ версия для печати ]

Жители одного из районов Днепропетровска похитили установленные городскими властями новые мусорные контейнеры для того, чтобы делать в них заготовки на зиму. Об этом рассказал глава города Борис Филатов.

«Как выяснилось сегодня, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре. Жители посёлка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком», — написал он в Facebook.

По словам градоначальника, похитителей привлекла вместительность контейнеров, а также наличие у них крышек и колёсиков. Кроме того, мэр отметил, что старые металлические контейнеры для хозяйственных целей не подходят — делать в них заготовки негигиенично.

Ранее News.ru писал о жителях украинского города Кропивницк, которые самостоятельно ремонтируют трассу национального значения, так и не дождавшись соответствующих действий со стороны властей. При этом они отметили, что дорогу они смогут подлатать лишь временно, ей требуется капитальный ремонт.


#украина #кража #общество
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