https://static.news.ru/photo/47ea308e-b523-11e9-9fbd-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Украинских интернет-пользователей разозлил снимок из спортзала, опубликованный президентом Владимиром Зеленским в Instagram . Они не разделили любви главы государства к физическим упражнениям и призвали его перестать копировать Путина.

Может, пора выполнять обязанности президента? Хватит копировать Путина, — написал Павел Бойко.

Его поддержали остальные украинцы, отметив, что президент больше заботится о своём имидже, нежели о благополучии государства: «Все уже поняли, какой вы фотогеничный. Работать начинать когда собираетесь?»; «Всё об имидже печётся. Старается».

Однако нашлись и те, кто поддержал украинского лидера, восхитившись при этом тем, что даже при таком плотном графике он находит время для тренировок: «Наш Президент красавчик, в здоровом теле здоровый дух»; «Прекрасный вид и спорт не помеха»; «Браво Президент! Надо иметь крепкое здоровье на реанимацию Украины».

Ранее глава Незалежной разместил фото с одесского пляжа, где он сидит на лежаке в компании главы президентского офиса Андрея Богдана. На снимке видно, как вокруг загорают простые граждане и особого внимания на руководителя государства не обращают.