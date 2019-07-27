https://static.news.ru/photo/cb5a16d4-9398-11e9-82aa-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: M. Popow, via www.imago-images.d/ www.imago-images.de/Global Look Press

Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего в Facebook фотографию с пляжа в Одессе. За четыре часа фото собрало почти шесть тысяч комментариев.

Помимо признаний в любви, восхищения и добрых пожеланий, нашлось много негативных откликов. Кто-то припомнил, что в стране идёт война и дорожают продукты, кто-то возмутился такой «работой» президента, кто-то назвал это хайпом, а кто-то пригласил Зеленского позагорать в Донбасс.

Как писал News.ru, Владимир Зеленский выложил в Интернет фото с одесского пляжа, где он сидит на лежаке в компании главы президентского офиса Андрея Богдана. На фотографии видно, как на пляже загорают простые граждане и особого внимания на президента не обращают.