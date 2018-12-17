Украинцев делают в России рабами ради труда и секса

Россия остаётся основным пунктом назначения, куда нелегальные торговцы вывозят людей в трудовое и сексуальное рабство. На втором месте — страны Евросоюза вместе взятые, сообщили в представительстве Международной организации миграции (МОМ) на Украине.
По данным общественников, в первом полугодии 2018 года на долю России приходилось 57% случаев торговли людьми. Это ненамного меньше первой половины прошлого года, когда был зафиксирован 61%. Речь, впрочем, идёт не о тех, кто вынужденно покинул родину, а о тех, кого удалось вернуть.
В общей сложности это 582 человека.
Лидером по количеству трудовых и сексуальных рабов в Европе стала Польша. В тройке лидеров антирейтинга также значатся Италия и Германия.
При этом на долю самой Украины приходится 12,5% случаев с учётом самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
«Средняя продолжительность эксплуатации составляла два месяца, после чего пострадавшим позволяли оставить место эксплуатации или они сбегали», — цитирует заявление представительства МОМ «Интерфакс-Украина».
Вербовали в трудовое рабство в 78% случаев украинцев на местном уровне с помощью личного контакта.
В организации подчёркивают, что абсолютное большинство пострадавших от торговли людьми украинцев подверглись трудовой эксплуатации (84,6%).
Ранее News.ru сообщал, что украинские правоохранители задержали участников преступной группировки, которые удерживали около ста человек. Рабовладельцами оказалась семейная пара — гражданин Грузии и украинка.