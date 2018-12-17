Украинцев делают в России рабами ради труда и секса

https://news.ru/storage/news/e0b75251c98e65876f94343137cecae4/91d80d79-6c00-4b0a-96b6-bee74e76e41e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Россия остаётся основным пунктом назначения, куда нелегальные торговцы вывозят людей в трудовое и сексуальное рабство. На втором месте — страны Евросоюза вместе взятые, сообщили в представительстве Международной организации миграции (МОМ) на Украине.

По данным общественников, в первом полугодии 2018 года на долю России приходилось 57% случаев торговли людьми. Это ненамного меньше первой половины прошлого года, когда был зафиксирован 61%. Речь, впрочем, идёт не о тех, кто вынужденно покинул родину, а о тех, кого удалось вернуть.

В общей сложности это 582 человека.

Лидером по количеству трудовых и сексуальных рабов в Европе стала Польша. В тройке лидеров антирейтинга также значатся Италия и Германия.

При этом на долю самой Украины приходится 12,5% случаев с учётом самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Средняя продолжительность эксплуатации составляла два месяца, после чего пострадавшим позволяли оставить место эксплуатации или они сбегали», — цитирует заявление представительства МОМ «Интерфакс-Украина».

Вербовали в трудовое рабство в 78% случаев украинцев на местном уровне с помощью личного контакта.

В организации подчёркивают, что абсолютное большинство пострадавших от торговли людьми украинцев подверглись трудовой эксплуатации (84,6%).

Ранее News.ru сообщал, что украинские правоохранители задержали участников преступной группировки, которые удерживали около ста человек. Рабовладельцами оказалась семейная пара — гражданин Грузии и украинка.