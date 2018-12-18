Украинцев будут штрафовать за травлю в школах

https://news.ru/storage/news/1fe81cb2db2bd91f59b0c3abec900296/dbec0c6f-12ee-44b6-a4a1-3c701eda328d_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинский парламент одобрил законопроект, согласно которому за буллинг в школах будут наказывать штрафами или общественными работами.

За первое нарушение грозит штраф в $30−60 долларов или общественные работы сроком 20−40 часов. В случае травли ребёнка группой лиц или её повторения в течение года штраф составит порядка $60−122, а общественные работы — 40−60 часов.

Если нарушителем оказался несовершеннолетний, меры будут приниматься в отношении его родителей или опекунов, передаёт РИА Новости.

Руководство заведения понесёт наказание за неразглашение подобных случаев. Санкции, в частности, предполагают исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Ранее News.ru писал, что памятки по борьбе с травлей, разработанные Минобразования Алтайского края, распространяют в Барнауле после конфликта в одной из местных школ. Кроме того, в связи с инцидентом власти открыли телефон доверия для консультаций по вопросам кибербуллинга.