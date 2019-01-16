Украинцам стало труднее приготовить борщ

https://news.ru/storage/news/cb3995b718e43fb6f56bcf294f54e8af/68761411-9129-49e8-a1bb-2fa27d3f2e7f_850.jpg Anatoly Prososov/Global Look Press

Борщевой набор подорожал в два раза в Незалежной. Если в конце декабря 2017 года овощная корзина для супа стоила порядка $1, то сейчас украинцам придётся отдать за неё около $2, рассказал глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Стоимость овощной корзины на конец декабря 2018 составила 56,6 грн., тогда как на конец 2017 года она стоила 28,9 грн. Расчёты приведены на основании данных Государственной службы статистики Украины. В нашу овощную корзину вошло по килограмму всех овощей борщового набора, а именно: свекла, капуста, картофель, морковь и лук», — написал он в своём Facebook.

Специалист добавил, что больше всего подорожала морковь: её стоимость выросла на 79%.

Ранее News.ru писал, что согласно данным Всемирного банка, 25% украинцев, то есть четверть населения страны, мечтающей стать частью НАТО и Евросоюза, живут за чертой бедности. Ещё перед началом кризиса там было не более 15% нищих.