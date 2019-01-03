Украинцам понравился безвиз с Европой

https://news.ru/storage/news/8912a12646dc820b27186244e7762d22/7e37e1c1-1c99-4daa-b429-818b5de72f59_850.jpg Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два миллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с Евросоюзом, заявил президент страны Пётр Порошенко. По его словам, безвизовый режим уже одобрили более сотни государств.

Работа по отмене виз продолжается, заверил он.

«Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС <...> И мы продолжаем открывать мир для украинцев, а Украину — для мира!» — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Ранее Порошенко заявлял, что украинцы 20 млн раз пересекли границу ЕС за год действия безвизового режима.

Украинские граждане с биометрическими паспортами могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны с июня 2017 года. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода они получают в туристических, предпринимательских и семейных целях. При этом права на работу или учёбу такой режим не даёт.

Между тем, как сообщал News.ru, Еврокомиссия выявила массовые нарушения в выполнении соглашения о безвизовом режиме со стороны Украины. Там призвали Киев сократить число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов с украинским гражданством, а также обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных структур.