Украинцам понравился безвиз с Европой

Два миллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с Евросоюзом, заявил президент страны Пётр Порошенко. По его словам, безвизовый режим уже одобрили более сотни государств.
Работа по отмене виз продолжается, заверил он.
«Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС <...> И мы продолжаем открывать мир для украинцев, а Украину — для мира!» — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Ранее Порошенко заявлял, что украинцы 20 млн раз пересекли границу ЕС за год действия безвизового режима.
Украинские граждане с биометрическими паспортами могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны с июня 2017 года. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода они получают в туристических, предпринимательских и семейных целях. При этом права на работу или учёбу такой режим не даёт.
Между тем, как сообщал News.ru, Еврокомиссия выявила массовые нарушения в выполнении соглашения о безвизовом режиме со стороны Украины. Там призвали Киев сократить число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов с украинским гражданством, а также обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных структур.