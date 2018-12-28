Украинцам дали право требовать проверок качества услуг ЖКХ

Министр ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок и получать компенсации за некачественную работу.
«Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, вывоза бытовых отходов, управления многоквартирным домом», — цитирует Зубко сайт украинского правительства.
По его словам, для повышения качества предоставления ЖКУ и услуг по управлению многоквартирным домом в правительстве разработали механизм проверки их надлежащего количества и качества, определённых типовым договором между потребителем и поставщиком.
Так, правительственным постановлением утверждена форма акта-претензии и механизм его удовлетворения.
Ранее News.ru писал о том, что экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал состояние киевского ЖКХ неудовлетворительным. По его словам, местные власти не смогут решить эти проблемы, ими нужно было заниматься с весны. 19 октября в Киеве после подачи горячей воды не выдержали трубы. В системе образовалось около 300 прорывов.