Украинцам дали право требовать проверок качества услуг ЖКХ

https://news.ru/storage/news/8411e499675bf00fe109c48f99a255ff/a77bf98e-da4f-4660-bae4-70c213aed3fa_850.jpg Schekinov Alexey/Wikimedia Commons

Министр ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок и получать компенсации за некачественную работу.

«Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, вывоза бытовых отходов, управления многоквартирным домом», — цитирует Зубко сайт украинского правительства.

По его словам, для повышения качества предоставления ЖКУ и услуг по управлению многоквартирным домом в правительстве разработали механизм проверки их надлежащего количества и качества, определённых типовым договором между потребителем и поставщиком.

Так, правительственным постановлением утверждена форма акта-претензии и механизм его удовлетворения.

Ранее News.ru писал о том, что экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал состояние киевского ЖКХ неудовлетворительным. По его словам, местные власти не смогут решить эти проблемы, ими нужно было заниматься с весны. 19 октября в Киеве после подачи горячей воды не выдержали трубы. В системе образовалось около 300 прорывов.