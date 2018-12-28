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Реклама поможет привить украинцам европейские ценности

Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министерство информационной политики Украины запустило рекламную кампанию, посвящённую европейским ценностям. Ролики с участием звёзд украинского шоу-бизнеса начнут демонстрировать по телевидению и перед сеансами в кинотеатрах.

Основной посыл в видео таков: украинцы делают вид, что высоко ценят нормы европейского общества, в то время как сами им не следуют. Это проявляется в обычных бытовых мелочах: например, прогулках с собакой, за которой не убирают на улице.

Пока что по заказу ведомства снято всего три ролика со слоганом «Европа начинается с тебя». В съёмках приняли участие украинские музыканты Потап, Мишель Андраде и группа «Время и стекло».

Как писал News.ru, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в феврале 2019 года Верховная рада приступит ко второму чтению поправок к конституции, которые предполагают в дальнейшем присоединение страны к ЕС и НАТО.


#украина #реклама #общество
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