Украинца с артиллерийской системой задержали в Польше

https://news.ru/storage/news/337489572c0e4ec26888cad14f8b607c/e04dd9de-1ced-44ff-878a-9d26eb7550fa_850.jpg Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гражданин Украины пытался провезти через польскую границу нелегальную гаубицу. Его задержали на пограничном пропускном пункте в районе села Дорогуск.

Элементы орудия находились в маркированных ящиках в грузовом автомобиле 22-летнего украинца, сообщил сотрудник польской Холмской районной прокуратуры Лех Вечежа.

У молодого человека были с собой документы, но для свободного прохождения через границу их оказалось недостаточно.

Следствие по делу ведёт Холмская прокуратура и польское агентство внутренней безопасности. Следствие по данному инциденту на КПП в Дорогуске начала местная прокуратура. Кроме того, в настоящий момент им также занимается польское агентство внутренней безопасности, информируют «Аргументы недели».

Ранее главный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в стране вырос нелегальный оборот оружия. Каждый второй военнослужащий ВСУ приехал домой с оружием после участия в боевых действиях на Донбассе. По его словам, после Майдана на Украине зарегистрировано более 12 тыс. уголовных нарушений, совершённых с использованием оружия и боеприпасов. За последние 4,5 года украинские правоохранители изъяли около 8,6 тыс. единиц незарегистрированного оружия. Среди них оказалось около 400 единиц гладкоствольного оружия, нарезного — 4500, другого огнестрельного — 3700, писал News.ru.