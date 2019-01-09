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Украинца с артиллерийской системой задержали в Польше

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Гражданин Украины пытался провезти через польскую границу нелегальную гаубицу. Его задержали на пограничном пропускном пункте в районе села Дорогуск. 

Элементы орудия находились в маркированных ящиках в грузовом автомобиле 22-летнего украинца, сообщил сотрудник польской Холмской районной прокуратуры Лех Вечежа.

У молодого человека были с собой документы, но для свободного прохождения через границу их оказалось недостаточно.

Следствие по делу ведёт Холмская прокуратура и польское агентство внутренней безопасности. Следствие по данному инциденту на КПП в Дорогуске начала местная прокуратура. Кроме того, в настоящий момент им также занимается польское агентство внутренней безопасности, информируют «Аргументы недели».

Ранее главный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в стране вырос нелегальный оборот оружия. Каждый второй военнослужащий ВСУ приехал домой с оружием после участия в боевых действиях на Донбассе. По его словам, после Майдана на Украине зарегистрировано более 12 тыс. уголовных нарушений, совершённых с использованием оружия и боеприпасов. За последние 4,5 года украинские правоохранители изъяли около 8,6 тыс. единиц незарегистрированного оружия. Среди них оказалось около 400 единиц гладкоствольного оружия, нарезного — 4500, другого огнестрельного — 3700, писал News.ru.


#украина #оружие #польша
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