https://static.news.ru/photo/74824264-b32d-11e9-b282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Создание на Украине ракет средней дальности, которые могли бы достичь Москвы и Санкт-Петербурга, назвали пустыми хлопотами. Киеву никто не позволит иметь подобное оружие.

Об этом заявил первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в интервью RT .

Украина — не самостоятельное государство, и никто не будет спокойно смотреть, как там разрабатываются какие-то ракеты, — считает российский депутат.

Он отметил, что и надежды Киева получить ракеты от блока НАТО для поражения целей на территории России ни на чём не основаны.

Также Шерин считает, что украинский посол должен объясниться по поводу высказываний генерал-лейтенанта и ветерана Службы внешней разведки Украины Василия Богдана, касающихся ракет и их целей в России.

Ранее News.ru сообщал, что Богдан заявил о необходимости для Киева обзавестись ракетами, способными ударить по Москве. Генерал-лейтенант пояснил, что у Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить подобные ракеты средней дальности. По его словам, оснащение этих ракет ядерными зарядами совсем необязательно.