https://static.news.ru/photo/7785cda4-93d0-11e9-874f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Правительство Украины запрещает ввоз в страну автомобилей из России.

Под санкции попали все виды автомобилей, мотоциклы и тракторы. Иномарки, которые собираются на российской территории, также занесены в чёрный список. По мнению украинских политиков, данная мера должна стать ответом страны на недружественные действия РФ.

Решение кабинета министров Украины вступает в силу с 1 июля. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Как ранее писал News.ru, государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз из России очередных двух изданий. Речь идёт о книге Алана Аксельрода «Всё, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в „Монополию“» и работе Джона Хейвуда «Люди Севера. История викингов 793–1241».