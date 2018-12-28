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Украина запретила въезд журналисту из Египта за имя сына

facebook.com/DPSUkraine

в мире [ версия для печати ]

Украина запретила египетскому журналисту Момену Мохтару въезд на территорию страны за то, что он назвал своего сына Путин.

Репортёр издания Al-Youm-Assabi планировал отправиться в командировку на Украину в 2017 году. Однако посольство отказалось давать ему визу и не уточнило причину.

Причину отказа сообщили коллеге Момена — Ахмеду Гомаа, которого позвали в консульство в Каире на приём в честь Дня независимости Украины 7 сентября.

«Они прислали приглашение моему коллеге, он пришел в консульство в Каире, и там генконсул Украины сообщил, что я у них в чёрном списке из-за имени моего сына. Они специально пригласили его, чтобы это сообщить», — передаёт слова Момена «360».

По его словам, ему постоянно приходили угрозы. Журналист считает, что гневные сообщения ему пишут «радикалы с Украины».

«Боюсь, если кто-то узнает, что я — отец Путина, меня ждет расправа», — отметил Момен.

Как ранее писал News.ru, российскому рэп-певцу Алексею Узенюку, известному под псевдонимом Элджей, запретили въезд на Украину.


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