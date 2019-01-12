Украина выступила за отмену права вето в СБ ООН

https://news.ru/storage/news/1677aabe81bd47dabf12e8f8664b2c91/6d584a06-bff4-42b4-897b-1648ab932ebf_850.jpg РИА Новости

Владимир Ельченко

Постоянный представитель Украины в Организации Объединённых Наций Владимир Ельченко заявил, что страна выступает за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН.

«Наше государство последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно актуально в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности», — отметил Ельченко в своей статье для издания «Зеркало Недели».

Украинский политик считает, что если страна заинтересована в конфликте, то она должна быть ограничена в возможности применения права вето.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию, в которой обвинил Россию в подрыве международных усилий по урегулированию конфликтов из-за применения права вето в СБ ООН, а также призвал продлить санкции против Москвы из-за конфликта на Украине.

Как писал News.ru, министр финансов США Стивен Мнучин обещал сделать всё возможное для создания «эффективных санкционных программ» против России. Он также подтвердил снятие санкций с компаний Олега Дерипаски РУСАЛ, En+ и «ЕвроСибЭнерго». При этом личные ограничения для Дерипаски останутся в силе.