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Украина выступила за отмену права вето в СБ ООН

Владимир Ельченко РИА Новости

Владимир Ельченко

в мире [ версия для печати ]

Постоянный представитель Украины в Организации Объединённых Наций Владимир Ельченко заявил, что страна выступает за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН.

«Наше государство последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно актуально в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности», —  отметил Ельченко в своей статье для издания «Зеркало Недели».

Украинский политик считает, что если страна заинтересована в конфликте, то она должна быть ограничена в возможности применения права вето.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию, в которой обвинил Россию в подрыве международных усилий по урегулированию конфликтов из-за применения права вето в СБ ООН, а также призвал продлить санкции против Москвы из-за конфликта на Украине.

Как писал News.ru, министр финансов США Стивен Мнучин обещал сделать всё возможное для создания «эффективных санкционных программ» против России. Он также подтвердил снятие санкций с компаний Олега Дерипаски РУСАЛ, En+ и «ЕвроСибЭнерго». При этом личные ограничения для Дерипаски останутся в силе. 


#украина #оон #европа #европарламент #вето #СБ
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