Украина выпустит монеты с изображением Севастополя

https://news.ru/storage/news/0fba33f3dd0490e1e08c9e9dd69a0503/47a3b68f-cd03-45e6-8702-77fcd8537b2a_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Национальный банк Украины выпустит монету с изображением Севастополя. Тираж составит 45 тыс. штук, а стоить она будет 44 гривны (109 рублей).

«Эта монета продолжает серию "Области Украины" и посвящена украинскому городу со специальным статусом, расположенному в юго-западной части Крымского полуострова», — цитирует «Аргументы недели» сообщение Нацбанка.

Введение монеты в оборот планируется 26 декабря. Реализацией займутся региональные отделы Нацбанка и банки-дистрибьюторы — «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

Как писал News.ru ранее, Киев негативно отнёсся к тому, что Книга рекордов Гиннесса назвала Севастополь российским городом. Представитель Национального проекта «Книга рекордов Украины» Игорь Пидчибий заявил, что инцидент является «опечаткой».