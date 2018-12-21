USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,891.57 $
МОСКВА-9°C04:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Украина выпустит монеты с изображением Севастополя

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Национальный банк Украины выпустит монету с изображением Севастополя. Тираж составит 45 тыс. штук, а стоить она будет 44 гривны (109 рублей).

«Эта монета продолжает серию "Области Украины" и посвящена украинскому городу со специальным статусом, расположенному в юго-западной части Крымского полуострова», — цитирует «Аргументы недели» сообщение Нацбанка.

Введение монеты в оборот планируется 26 декабря. Реализацией займутся региональные отделы Нацбанка и банки-дистрибьюторы — «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

Как писал News.ru ранее, Киев негативно отнёсся к тому, что Книга рекордов Гиннесса назвала Севастополь российским городом. Представитель Национального проекта «Книга рекордов Украины» Игорь Пидчибий заявил, что инцидент является «опечаткой».


#украина #крым
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
общество 15:31, 3 декабря 2018
Книга рекордов Гиннесса назвала Севастополь частью РФ
политика 17:51, 22 октября 2018
Путин: де-юре Севастополь всегда был в составе России
Глава Заксобрания заявила, что идея поднять флаг над городом является измышлением больного сознания
в мире 17:21, 9 июня 2018
Севастополь ответил на идею Порошенко об украинском флаге
Глава Заксобрания заявила, что идея поднять флаг над городом является измышлением больного сознания
Лента новостей
общество 04:36
Колясочника-«террориста» в Челябинске отпустили домой
экономика 04:33
Биржи США показали рекордный за последнее десятилетие обвал
происшествия 03:57
Мигранты с ножами и прутьями захватили судно в устье Темзы
происшествия 03:47
Газопровод в Якутии загорелся после разрыва
экономика 03:33
Доллар растёт на международной обстановке
технологии 03:17
Изъян в двигателе заставил Ford отозвать миллион автомобилей
происшествия 02:55
Один человек пострадал в драке на западе Москвы
экономика 02:38
Компания из Италии поставила оборудование заводу вин в Крыму
общество 02:36
Транспортники Пскова выходят на митинг
в мире 02:25
СМИ Британии пророчат начало Третьей мировой из-за Азова
происшествия 02:05
После угроз пропал свидетель по делу о пытках в МВД Иркутска
в мире 01:38
Арестованных украинских моряков оставили под стражей
в мире 01:35
США обвинили китайца в краже торговых секретов
в мире 01:14
Экс-президент Приднестровья получил срок и крупный штраф
происшествия 01:07
Пожар на складе в Петербурге потушен
Другие новости
в мире 02:25
СМИ Британии пророчат начало Третьей мировой из-за Азова
в мире 01:38
Арестованных украинских моряков оставили под стражей
в мире 01:35
США обвинили китайца в краже торговых секретов
в мире 01:14
Экс-президент Приднестровья получил срок и крупный штраф
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top