Коммунисты планируют сделать Украину федерацией

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Глава Коммунистической Партии Украины Петр Симоненко

Какую роль в политической борьбе играет Симоненко

Украинские коммунисты находятся под серьёзным политическим давлением — в стране проводится агрессивная политика декоммунизации, а Коммунистическая партия уже несколько лет находится на грани запрета. Даже если украинские власти позволят её бессменному лидеру Петру Симоненко принять участие в выборах, его шансы набрать существенное количество голосов невелики. Отчасти потому, что за всю предыдущую историю официальные коммунисты неоднократно дискредитировали себя соглашательством и готовностью идти на уступки любому правительству. Тем не менее решение главы украинских коммунистов выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны эксперты оценивают как мужественный шаг.

Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины (КПУ) Пётр Симоненко заявил о своём намерении участвовать в выборах президента Украины — плебисцит пройдёт в марте 2019 года. На состоявшемся съезде партии все 25 областных парторганизаций поддержали его кандидатуру. Это событие стало неожиданностью для украинского общества, поскольку многие думали, что после принятия в 2015 году пакета законов о декоммунизации КПУ официально запрещена. Однако, как напоминает местный портал «Страна.ua», Коммунистическая партия, несмотря на затянувшиеся судебные разбирательства, до сих пор не ликвидирована министерством юстиции, внесена в Единый реестр общественных формирований и потому имеет законное право выдвинуть собственного кандидата на президентские выборы.

Предвыборные обещания Симоненко основываются на антикризисной программе КПУ «От войны к миру», опубликованной на сайте партии ещё в 2015 году. В случае прихода к власти коммунисты планируют прекратить конфликт с Россией, установить перемирие в Донбассе «путём безоговорочного выполнения Минских договорённостей», а также искоренить коррупцию и проводить социально-ориентированную политику государства. Один из самых спорных пунктов программы — требование внесения в Конституцию Украины изменений, предполагающих децентрализацию органов местного самоуправления и фактический переход от унитарного к федеративному государству.

Эксперты по-разному оценивают шансы Симоненко на выборах и его роль в украинском политическом процессе. Проживающий в России донецкий журналист Александр Чаленко написал в своём Facebook, что лидер украинских коммунистов стал для Петра Порошенко «техническим кандидатом», цель которого — «распыление» пророссийского электората. Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии «Страна.ua» предположил, что в случае, если Симоненко удастся на выборах отобрать голоса у политических конкурентов (в первую очередь у сопредседателя партии «Социалисты» бывший глава МИД Украины Леонида Кожары), лидер коммунистов «сможет искать финансирование и продолжить борьбу за свою политическую нишу». По оценке Бортника, лидер коммунистов при благоприятном стечении обстоятельств сможет набрать 3−5% голосов на президентских выборах — за Симоненко, возможно, проголосует часть электората сопредседателя партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Юрия Бойко. facebook.com/leonid.kozhara Леонид Кожара

Главная интрига заключается в том, допустят ли Симоненко до участия в президентских выборах, отмечает News.ru директор киевского Института центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«В любом случае, учитывая отношение к коммунистам на Украине сейчас, поступок Симоненко характеризует его, как отважного человека. Раньше за ним такой смелости не отмечалось. В условиях тотальной декоммунизации решение главы КПУ баллотироваться на пост президента — это вызов власти и системе», — говорит эксперт.

По мнению Погребинского, к заявлению Симоненко следует относиться исключительно как к демонстрации решимости, поскольку глава коммунистов вряд ли в итоге окажется в списке зарегистрированных кандидатов.

«В ЦИК найдут причину для отказа в регистрации. Но это же и станет хорошим поводом для того, чтобы критиковать украинскую политическую систему за отсутствие демократичности, — указывает политолог. — Даже если Симоненко примет участие в выборах, шансы его набрать хоть сколько-то весомое количество голосов близки к нулю. «Электорат коммунистов на Украине сейчас чрезвычайно мал. Партия дискредитирована собственной деятельностью на протяжении последних 15 лет: соглашательством и уступками различным украинским правящим режимам. Никто не верит, что КПУ дадут пройти во власть, поэтому даже многие сторонники Симоненко не будут за него голосовать, предпочтут отдать голоса более сильному кандидату».

Главе коммунистов не поможет и заключение альянсов с идейно близкими политиками, уверен Погребинский, поскольку сейчас основной кандидат, который будет работать с оппозиционным к власти и настроенным на нормализацию отношений с Россией электоратом, — Юрий Бойко.

«Выход его во второй тур президентских выборов зависит, в первую очередь, от того, поддержат ли его представители олигархов, в частности Ринат Ахметов, — отмечает News.ru Погребинский, добавляя, что. именно поэтому какой-либо альянс между ставленником олигархов и коммунистом Симоненко исключён

По его мнению, неплохим вариантом было бы объединение Симоненко с Кожарой, но и в этом случае левые на Украине не будут какой-либо весомой политической силой.