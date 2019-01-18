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Теперь десять: кандидатов в президенты Украины всё больше

Sergii Kharchenko/Global Look Press

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Центризбирком Украины зарегистрировал ещё двух кандидатов на пост президента страны — депутата Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Ольгу Богомолец и лидера политформирования «5.10» Геннадия Балашова.

Ранее ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов в президенты. Удостоверения получили дважды экс-глава Службы безопасности Украины и председатель партии «Справедливость» Валентин Наливайченко, бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, лидер социал-демократов и член партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин, мэр города Львова Андрей Садовый, самовыдвиженец и глава Аграрной партии Виталий Скоцик, экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй и лидер партии «Наши» Евгений Мураев.

«Всего зарегистрированы десять кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года», — сказано в сообщении ЦИК в Facebook.

Выборы намечены на 31 марта. Как сообщал News.ru, избирательная кампания началась в последний день 2018 года. Регистрация кандидатов продлится до 3 февраля.

Лидером рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая также заявила о намерении участвовать в выборах, но пока не прошла процедуру регистрации. Как сообщал News.ru, она выразила уверенность в своей победе. Правда, отметила, что для определения победителя придётся провести второй тур.


#украина #выборы
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