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Украинские военнослужащие разгромили закрытую на зиму базу отдыха в Геническом районе Херсонской области. Туда они заселились под предлогом военного положения.

Уже через два дня в пансионате обнаружили пропажу плазменных телевизоров и других ценных вещей, разбитые окна и горы пустых бутылок из-под спиртного. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в своём Facebook.

В распоряжении Журавко оказалась жалоба директора пострадавшей базы отдыха на имя военного прокурора Южного региона Украины. В документе утверждается, что заселившиеся бойцы представились военнослужащими 57-й бригады ВСУ. На вопрос о целях размещения в пансионате, ответили, что это военная тайна.

Найти защиту от бесчинств военных у полиции директор базы отдыха не смог, там отказались возбуждать уголовное дело.

Ранее News.ru сообщал, что введение военного положения на Украине преследовало политические цели. Такой позиции придерживается большинство жителей страны, заявил экс-президент Леонид Кравчук, сославшись на результат анализа общественного мнения.