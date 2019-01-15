Украина вновь попытается продать российский «Норд»

https://news.ru/storage/news/8fc5761e3079088f13369f96e1f5e0c3/2012b3e9-42e5-4b6f-90ff-7c27a5242037_850.jpg dpsu.gov.ua/Global Look Press

Украина планирует в третий раз выставить на аукцион арестованное российское рыболовецкое судно «Норд», которое было задержано украинскими пограничниками весной прошлого года.

По словам директора госпредприятия «СЕТАМ», занимающегося реализацией объекта, Виктора Вишнева, новый аукцион стартует после обновления оценки с понижением цены, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что властям Киева в очередной раз не удалось продать с аукциона «Норд». На мероприятие поступила только одна заявка от участника, но её отклонили из-за неуплаты гарантийного взноса в размере свыше 101 тыс. гривен.